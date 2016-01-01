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Собрание жителей Звёздного бульвара и улицы Цандера по вопросу о реновации

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
22:50
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10 мая 2017 года, в 20 часов на детской площадке во дворе дома на Звёздном бульваре, по объявлению инициативной группы, собрались жители близлежащих домов, которые включены в предварительный список реновации. На собрании совершенно случайно, как она сама выразилась, присутствовала заместитель главы управы Останкинского района по работе с населением, Борисова Марина Анатольевна. Она пыталась рассказать, какие хорошие квартиры предоставят жителям сносимых домов. Но вот конкретно ответить на вопросы жителей, когда и куда будут переселять их, она ответить не смогла. И никто не может на это ответить, потому что Закона ещё нет. Есть только законопроект № 120505-7, который будет регулировать снос пятиэтажек с 2017 года. Но он постоянно дополняется и комментируется. Обещают принять когда-то летом. Но подписи с жителей нужно сейчас собрать. Правда не понятно для чего и за что.

Также несколько слов сказали жители домов по улице Годовикова, которых сносят ещё по первой программе сноса. Они пожаловались, что все обещания, данные при сносе не сдерживаются. Они обратились в суд, но пока всё проигрывают.
Выступил Михаил Кезин, с улицы Бочкова. Он рассказал, как правильно провести собрание собственников, чтобы мнения всех жителей были учтены при программе реновации.

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