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Метель в городе Кировске Мурманской области

Автор:
89522950605
Дата публикации:
22:59
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  • 0

Опять у нас в городе Кировске Мурманской области непогода. Каждый день снег, метель .

  • 11
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Комментарии (0)

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