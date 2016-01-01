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Майский снегопад в подмосковном Пушкино

Автор:
DimaWav
Дата публикации:
23:26
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Редкое явление, снегопад в разгар мая разразился в городе Пушкино Московской области, дыхание зимы сковало молодые побеги.

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