Майский ночной снегопад на юго-западе столицы

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 00:43

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Зима не хочет покидать столичный регион. И ближе к ночи на юго-западе столицы пошёл снег. Пушистые хлопья покрывали все воруг.