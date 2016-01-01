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Майский ночной снегопад на юго-западе столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
00:43
  • 14
  • 0

Зима не хочет покидать столичный регион. И ближе к ночи на юго-западе столицы пошёл снег. Пушистые хлопья покрывали все воруг.

  • 14
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