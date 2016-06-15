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Завершилась реставрация двух боковых элементов Ансамбля главного входа парка Горького

Автор:
Uwis
Дата публикации:
01:08
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Завершена реставрация двух элементов Ансамбля главного входа парка Горького. Воссозданы ранние планировочные решения комплекса: архитектурному облику зданий вернули оформление 50-х годов, отреставрировали гербы, наличники, гирлянды, венки и другие элементы. Входная группа (пропилея) парка была построена в 1955 году и находится в статусе выявленного объекта культурного наследия. Ранее был отреставрирован главный парковый вход: работы начались зимой 2014 года и закончились в мае 2015 года: были отремонтированы пропилеи и картуш, вход обзавелся художественной подсветкой, музеем, смотровой площадкой, лекторием и сувенирной лавкой.

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