Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Сильный майский снегопад на западе столицы в районе Кунцево

Сильный майский снегопад на западе столицы в районе Кунцево

Автор:
Automak
Дата публикации:
01:18
  • 5
  • 0

Сильный майский снегопад на западе столицы в районе Кунцево.

  • 5
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

10 0
01:08 | Uwis
Завершилась реставрация двух боковых элементов Ансамбля главного входа парка Горького
14 0
00:43 | LaimeLaim
Майский ночной снегопад на юго-западе столицы
20 0
11.05 23:59 | DVORAV
Снегопад в подмосковном Нахабино
22 0
11.05 21:22 | Automak
В Москве идёт майский снег
139 3
03.05 09:17 | leonidpro
ДТП нескольких автомобилей в районе Кунцево парализовало движение общественного транспорта