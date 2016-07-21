Ужасное состояние Всеволожского проспекта в городе Всеволожске Ленинградской области

Автор: korsa1982hoh Дата публикации: 01:47

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Всеволожский проспект - магистраль соединяющая Всеволожский ж/д вокзал с микрорайоном Южный в городе Всеволожске Ленинградской области. Находится в плачевном состоянии уже более пяти лет. Каждый год проводится ямочный ремонт отдельных участков, но его хватает максимум на 2-3 недели. Но этой весной вместе со снегом сошёл и асфальт! Дорога требует капитального ремонта. В администрацию от жителей были направлены десятки жалоб с просьбой принять незамедлительные меры. Но, как обычно и это понятно, что для капитального ремонта требуются немалые средства, которые необходимо предусмотреть в бюджете. Ну неужели за пять лет этого нельзя сделать? Но в администрации глава МО "Город Всеволожск" в лице Сергея Гармаш как всегда разводит руками и объясняет, что знает о проблеме и делает все возможное. Ну сколько можно терпеть такое безразличие!?