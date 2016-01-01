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Майская метель в Мурманске (ВИДЕО)

Автор:
kotscorp
Дата публикации:
08:59
  • 32
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В Мурманске начался не просто снегопад, а настоящая метель. Об этом сообщает мобильный репортёр и присылает кадры из заметённого города.

По словам местного жителя, погода в городе больше напоминает ноябрьскую, чем характерную для конца мая. Идёт снег, дует сильный ветер. Осадков выпало столько, что улицы и дороги скрылись под слоем свежевыпавшего снега.

"Такое ощущение, что всё идет к зиме, но уж точно не к лету," - комментирует погодную ситуацию в Мурманске мобильный репортёр.
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