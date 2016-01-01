Майская метель в Мурманске (ВИДЕО)
- Автор:
- kotscorp
- Дата публикации:
- 08:59
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В Мурманске начался не просто снегопад, а настоящая метель. Об этом сообщает мобильный репортёр и присылает кадры из заметённого города.По словам местного жителя, погода в городе больше напоминает ноябрьскую, чем характерную для конца мая. Идёт снег, дует сильный ветер. Осадков выпало столько, что улицы и дороги скрылись под слоем свежевыпавшего снега.
"Такое ощущение, что всё идет к зиме, но уж точно не к лету," - комментирует погодную ситуацию в Мурманске мобильный репортёр.
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