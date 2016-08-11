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В Лефортовском суде судят муниципального депутата Александру Андрееву

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
05:23
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11 мая 2017 года, в Лефортовском суде прошло судебное заседание по делу о "несанкционированной встрече с избирателями по вопросу реновации". На встрече её силовым методом скрутили и увезли, а теперь еще и судят. По мнению ОВД Лефортово, её деяния являются административными правонарушениями, квалифицируемыми по ст. 20.2 и 19.3 КоАП РФ. На встречу явилась полиция Лефортово, задержала депутата Андрееву и возбудила в отношении нее дела по статьям 20.2. и 19.3. Согласно протоколу, составленному в ОВД Лефортово, депутат Андреева обвиняется в двух нарушениях закона: 1) проведение незаконного собрания, незаконность которого заключается в том, что оно не согласовано с префектурой (действующим законодательством согласование собраний кем бы то ни было не предусмотрено), 2) агитацию за сбор подписей против сноса «пяти этажных» домов в городе Москве. Александра удивительно честный, смелый, порядочный человек, депутат и гражданин, который каждый день отстаивает интересы жителей Лефортово. Это первый в истории России случай, когда депутата судят за встречу с избирателями. С момента объявления о реновации, а проще, о выселении москвичей и попытки лишить их собственности, во многих районах города прошли встречи и собрания жителей. Но все они почему-то обошлись без задержаний и без судебного преследования. На суде присутствовала только сторона Александры Андреевой, поэтому постановили вызвать свидетелей, заседание перенесли на 29 мая 2017 г.

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