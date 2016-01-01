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Массовое ДТП произошло на Нижегородской эстакаде в Москве

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
08:57
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Утром 12 мая на Нижегородской эстакаде произошло массовое ДТП. Несколько машин попали в серьезное ДТП на скользкой дороге из-за ночных заморозков. В аварии один грузовик перевернулся и перекрыл две полосы в сторону Волгоградского проспекта, несколько автомобилей разбросаны в радиусе 20 метров. На противоположной стороне, перед съездом на шоссе Энтузиастов также произошло ДТП. На месте работают сотрудники ГИБДД и эвакуаторы. Сохраняется серьёзный затор в обе стороны.

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