Массовое ДТП произошло на Нижегородской эстакаде в Москве
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 08:57
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Утром 12 мая на Нижегородской эстакаде произошло массовое ДТП. Несколько машин попали в серьезное ДТП на скользкой дороге из-за ночных заморозков. В аварии один грузовик перевернулся и перекрыл две полосы в сторону Волгоградского проспекта, несколько автомобилей разбросаны в радиусе 20 метров. На противоположной стороне, перед съездом на шоссе Энтузиастов также произошло ДТП. На месте работают сотрудники ГИБДД и эвакуаторы. Сохраняется серьёзный затор в обе стороны.
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