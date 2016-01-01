Из-за гололедицы на Дмитровском шоссе столкнулись два автомобиля

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Утром 12 мая на северо-востоке столицы из-за гололедицы произошло много аварий. На Дмитровском шоссе, в районе Северный, при движении в сторону центра столкнулись автомобиль "Шевроле" и фургон. При въезде на эстакаду легковой автомобиль занесло на скользкой дороге и она протаранила едущий попутно фургон. К счастью, в результате аварии серьёзно никто не пострадал. Медики оказали помощь водителю на месте.