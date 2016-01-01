Два ДТП на Дмитровском шоссе затруднили движение транспорта

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На Дмитровском шоссе произошло 2 ДТП. На 1 эстакаде из области в сторону центра столкнулись бензовоз и 2 легковых автомобиля. Вначале автомобиль "Хёндай" не соблюдал дистанцию и врезался в бензовоз. Следом едущего водителя от резкого торможения развернуло и он также врезался в аварийные автомобили. К счастью, в ДТП серьёзно никто не пострадал. Сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства аварии. В нескольких метрах позади столкнулись фура и автомобиль "ВАЗ". Также без пострадавших.