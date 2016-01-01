Массовый мор чаек случился на берегу Таганрогского залива в Ростовской области (ВИДЕО)

Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Солнечно и прохладно утром в столице

Солнечно и прохладно утром в столице

Автор:
Max_019
Дата публикации:
09:07
  • 15
  • 0

Солнечно и прохладно утром в столице. Выпавший вечером снег начал интенсивно таять. На дорогах утром наблюдалась гололедица.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

24 0
09:42 | 24paketa
Грузовик с хлебом вспыхнул на трассе в Подмосковье (ВИДЕО)
17 1
09:38 | inmaxi
Дерево упало на автомобиль на улице Новоалексеевской в Москве
34 0
08:57 | alextsaryev99
Массовое ДТП произошло на Нижегородской эстакаде в Москве
25 0
11.05 17:04 | Sargo
На северо-востоке Москвы моросит дождь