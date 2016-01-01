Массовый мор чаек случился на берегу Таганрогского залива в Ростовской области (ВИДЕО)

Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На Дмитровском шоссе фура врезалась в отбойник

На Дмитровском шоссе фура врезалась в отбойник

Автор:
Max_019
Дата публикации:
08:50
  • 31
  • 0

Утром 12 мая на северо-востоке столицы произошло ДТП. На Дмитровском шоссе, на 2 эстакаде в сторону области, фура в составе тягача "МАN" врезалась в отбойник. Как пояснил водитель, пустую фуру из-за гололедицы занесло на подъёме, после чего тягач врезался в отбойник. От удара отбойник искорёжило и он выбил несколько секций шумозащитного экрана. Часть защитного экрана упало с эстакады вниз, на тротуар. К счастью, пешеходов в данный момент там не было. Водитель фуры серьёзно не пострадал.

  • 31
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

24 0
09:42 | 24paketa
Грузовик с хлебом вспыхнул на трассе в Подмосковье (ВИДЕО)
34 0
08:57 | alextsaryev99
Массовое ДТП произошло на Нижегородской эстакаде в Москве
15 0
09:07 | Max_019
Солнечно и прохладно утром в столице
37 0
08:55 | Max_019
Из-за гололедицы на Дмитровском шоссе столкнулись два автомобиля
262 1
10.05 15:57 | Разведчик
Грузовик с полуприцепом въехал в остановку на западе Москвы