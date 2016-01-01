На Дмитровском шоссе фура врезалась в отбойник

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Утром 12 мая на северо-востоке столицы произошло ДТП. На Дмитровском шоссе, на 2 эстакаде в сторону области, фура в составе тягача "МАN" врезалась в отбойник. Как пояснил водитель, пустую фуру из-за гололедицы занесло на подъёме, после чего тягач врезался в отбойник. От удара отбойник искорёжило и он выбил несколько секций шумозащитного экрана. Часть защитного экрана упало с эстакады вниз, на тротуар. К счастью, пешеходов в данный момент там не было. Водитель фуры серьёзно не пострадал.