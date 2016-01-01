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На северо-востоке Москвы +3 тепла, местами лежит снег

Автор:
Sargo
Дата публикации:
11:07
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На северо-востоке Москвы местами лежит снег, температура воздуха по состоянию на 10:00 ~ +3. Светит солнце, легкая облачность.

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