На северо-востоке Москвы +3 тепла, местами лежит снег

Автор: Sargo Дата публикации: 11:07

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На северо-востоке Москвы местами лежит снег, температура воздуха по состоянию на 10:00 ~ +3. Светит солнце, легкая облачность.