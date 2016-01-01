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Облачно и ветрено на юге Москвы

Автор:
Sargo
Дата публикации:
11:33
  • 23
  • 1

На юге Москвы облачно и ветрено.

  • 23
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Дмитрий
    11:44
    В заголовке с ошибкой, в описании правильно, в адресной ЮВАО, в заголовке ЮАО, как так? Может округ и вовсе СВАО?
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