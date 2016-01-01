Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 12 мая 2017 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 11:37
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- 20
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
В программу, показанную в эфире 12 мая, вошли репортаж Губаря Сергея о том, как Забайкальский край заносит снегом, репортаж Дербанова Алексея о майском снегопаде в Смоленске, репортаж Зуева Владимира о снежной погоде в Смоленске, репортаж автора bender0809 о майском снегопаде в Ярославской области, репортаж Овечкина Юрия о майском снегопаде в Санкт-Петербурге, репортаж Зайцевой Людмилы о том, как сильный снегопад прошёл на северо-востоке столицы, репортаж Владимира Ивановича о том, как очередная порция снега выпала на востоке Москвы и репортаж Владимира Ивановича о прохладном солнечном утре в Москве.
Программа «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» расширяет свои границы вещания. Теперь свои программы «Мобильный репортер» выходят во Владивостоке, Казани, Нижнем Новгороде, Липецке, а также в Кузбассе.
Мы запустили официальное мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «Android» и мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «iOS».
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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