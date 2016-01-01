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Главная  /  Репортажи  /  В Петропавловске-Камчатском у входа в подъезд зияет дыра

В Петропавловске-Камчатском у входа в подъезд зияет дыра

Автор:
kov49mr
Дата публикации:
15.05 13:20
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Опасная ловушка подстерегает жителей многоквартирного дома №35 на улице Академика Королёва в Петропавловске-Камчатском. Прямо перед входом в подъезд здесь зияет глубокая яма. Когда-то её прикрывала металлическая решётка. Со временем дыра разрослась. Теперь, по мнению автора видео, в неё легко может угодить ногой прохожий.

"На вызове (работаю на СП) обнаружил огромную дыру в крыльце четвёртого подъезда. Видно, что она не первой свежести. Поразило, что никому нет до неё дела - ни жильцам, ни управляющей компании, ни администрации Петропавловска-Камчатского," - пишет мобильный репортёр.

"Ждут когда кто либо сломает ногу? Вероятно уже забыли, что не так давно, в неогороженной яме с кипятком, насмерть сварилось три школьника?" - добавляет автор видео.
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