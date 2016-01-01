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Прохладная солнечная погода в столице

Автор:
tim777
Дата публикации:
12:27
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12 мая в столице сохраняется прохладная погода. На фоне повышения атмосферного давления ожидается холодный весенний день. Утром и в послеполуденные часы местами возможны кратковременные осадки, среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 6–8 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 9 градусов, вечером – до плюс 4, ночью – до нуля. Атмосферное давление продолжит расти и повысится до 749 миллиметров ртутного столба.

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