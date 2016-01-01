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На северо-западе Москвы опять пошёл снег

Автор:
MRSlava
Дата публикации:
12:31
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С утра над Москвой светило солнце, а в полдень, в районе Митино опять прошёл майский снег. Маябрь продолжается.

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