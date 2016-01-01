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С 12 мая ограничен выход в город и вход на станцию "Охотный ряд"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
12:40
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С 12 мая ограничен выход в город и вход на станцию "Охотный ряд" Сокольнической линии в связи с ремонтом эскалатора.

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