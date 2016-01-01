В Перми из крана течёт оранжевая вода

Автор: Дмитрий Алмазов Дата публикации: 13:26

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По словам мобильного репортёра, ржавая жидкость течёт сразу в нескольких районах города. Проблему, рассказывает местный житель, не могут решить на протяжении двух недель.

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14 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/185546

При этом жидкость имеет не только нехарактерный цвет. От воды в ванне остаётся жуткий осадок. Такой, что владельцам квартир его сложно отмыть."Страшно мыть посуду и умываться. Ходим в баню к друзьям," - рассказывает мобильный репортёр.