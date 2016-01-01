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В Перми из крана течёт оранжевая вода

Автор:
Дмитрий Алмазов
Дата публикации:
13:26
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По словам мобильного репортёра, ржавая жидкость течёт сразу в нескольких районах города. Проблему, рассказывает местный житель, не могут решить на протяжении двух недель.

При этом жидкость имеет не только нехарактерный цвет. От воды в ванне остаётся жуткий осадок. Такой, что владельцам квартир его сложно отмыть.

"Страшно мыть посуду и умываться. Ходим в баню к друзьям," - рассказывает мобильный репортёр.
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