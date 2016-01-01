Кража в магазине Владивостока попала на камеру видеонаблюдения

Автор: videonabl Дата публикации: 13:34

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"На улице Жигура во Владивостоке орудует вор," - об этом сообщает мобильный репортёр и присылает видео с камер наблюдения, установленных в одном из продуктовых магазинов города.

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24 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/185547

На записи видно, как один предприимчивый молодой человек воспользовался невнимательностью продавца и стащил товар с прилавка, пока сотрудница магазина отошла от кассы."Будьте внимательны!" - предупреждает мобильный репортёр.