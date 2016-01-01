Кража в магазине Владивостока попала на камеру видеонаблюдения
- Автор:
- videonabl
- Дата публикации:
- 13:34
-
- 24
"На улице Жигура во Владивостоке орудует вор," - об этом сообщает мобильный репортёр и присылает видео с камер наблюдения, установленных в одном из продуктовых магазинов города.На записи видно, как один предприимчивый молодой человек воспользовался невнимательностью продавца и стащил товар с прилавка, пока сотрудница магазина отошла от кассы.
"Будьте внимательны!" - предупреждает мобильный репортёр.
- 24
Комментарии (0)