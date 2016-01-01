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В Апатитах не восстанавливают снятый 7 лет назад асфальт

Автор:
MiniMog
Дата публикации:
13:57
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На протяжении семи лет в городе Апатиты Мурманской области, по адресу улица Ферсмана 43, происходит то, что представлено на видео. Когда был построен дом и не было этого здания - был асфальт. С постройкой этого магазина асфальт был снят из-за того, что к этому зданию подводили коммуникации, электричество, воду и канализацию. В прошлом году здание было запущенно в эксплуатацию, но так никто и не собирается восстанавливать, то что было сломано 7-лет назад.

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