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Майский снеговик в Нижегородской области

Автор:
Shmakova_marina
Дата публикации:
12.05 23:09
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  • 0

Жители деревни Данильчик городского округа Сокольский Нижегородской области в середине мая слепили снеговика.

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