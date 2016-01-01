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Дождь пошел на юго-западе столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:17
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Ветер принес тучи и пошел дождь.

  • 9
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Комментарии (0)

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