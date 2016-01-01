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Разбитый въезд во дворы в городе Уфа

Автор:
Prinses
Дата публикации:
17:03
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При въезде во дворы по улице Королева д. 6, Королева д. 4 и Королева 4/1 в Уфе уже в течении 5 лет не асфальтируют, посыпают щебнем и считают, что состояние асфальтового покрытия удовлетворительно, видимо таким образом отмывают денежки налогоплательщиков. Вот такой ответ я получила на свое официальное обращение в 2016 году. Такое отношение администрации к водителям : " Вам и щебень сойдет! Зачем класть асфальт?! " И в 2017 году состояние этих участков аналогичное.

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