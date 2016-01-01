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После дождя в Москве тучи развеялись, светит солнце

Автор:
Sargo
Дата публикации:
16:58
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На северо-востоке Москвы прошел дождь после чего небо стало прозрачным, засвятило солнце.

  • 14
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