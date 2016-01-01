Авария с участием мусоровоза на Новослободской улице

Автор: tim777 Дата публикации: 18:12

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12 мая во второй половине дня в центре Москвы произошло ДТП с участием мусоровоза. На Новослободской улице столкнулись мусоровоз "Маз" и а/м "Киа Рио". Водитель мусоровоза двигался в крайнем левом ряду для совершения левого поворота в сторону улицы Опалиха. С соседнего ряда справа в левый ряд стал перестраиваться водитель а/м "Киа". Попав в так называемую слепую зону, водитель мусоровоза н заметил легковушку и продолжил движение. Автомобили столкнулись. Оба автомобиля получили различные механические повреждения. В результате ДТП оба автомобиля перегородили два ряда движения, в связи с чем был осложнен левый поворот. Скопилась длинная пробка. Вскоре на место происшествия прибыл экипаж ГИБДД для оформления происшествия. По предварительным данным ДТП произошло из-за невнимательности при совершении маневров водителем а/м "Киа". Окончательные выводы о ДТП будут установлены в группе разбора.