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Снег 12 мая в Новом Уренгое

Автор:
DaWaY
Дата публикации:
12.05 23:13
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Снег 12 мая в Новом Уренгое. Погода шикарная. Зима плавно переходит в Зиму.

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