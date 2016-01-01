Убитая дорога в селе Украинка Республики Крым

Автор: Denis Krasikov Дата публикации: 12.05 23:17

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Дорога на Украинской улице Симферопольского района Республики Крым в ужасном состоянии. Город закупил новые автобусы ЛиАЗ и КамАЗ N65,85. И убивает их на этой дороге. Я уже не говорю про безопасность движения, выезды на встречную полосу и обочину здесь норма, по другому не проехать. Пешеходы вынуждены ходить по проезжей части, здесь расположена начальная школа, что не безопасно.