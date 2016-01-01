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На Красной площади ведутся монтажные работы

Автор:
tim777
Дата публикации:
22:32
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На Красной площади начались работы по монтажу конструкций. Территория площади огорожена, а внутри специалисты проводят монтаж железных конструкций для сцены и звукового оборудования. 24 мая здесь здесь состоится праздничный концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры. День славянской письменности и культуры – праздник, широко отмечаемый в славянских государствах, установленный в память славянских первоучителей святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. На сцене прозвучат известные пени из советских мультфильмов и кинофильмов, песни на стихи русских поэтов. Исполнителем станет Сводный хор, в который войдут детский хор Радиокомпании «Голос России», хор училища им. Свешникова, хор Сретенского монастыря и многие другие. Формат концерта – коллективный песенный фестиваль, все зрители могут стать выступающими: на больших экранах будут проецироваться слова песен, и вся площадь сможет подпевать артистам. Организаторами концерта выступают Министерство культуры РФ, Русская Православная Церковь и Правительство Москвы. Проход на Красную площадь будет открыт для зрителей со стороны Исторического музея (ст.м. «Охотный ряд»).

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