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"Новая" Новая площадь: завершились основные работы по благоустройству на участке Кремлёвского кольца

Автор:
tim777
Дата публикации:
22:32
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В центре Москвы на участке Кремлёвского кольца завершены основные работы по благоустройству в рамках реализации программы "Моя улица". Горожане теперь могут оценить обновленную Новую площадь. Здесь значительно расширилось пешеходное пространство, появились газоны под будущие посадки деревьев и установлены фонари. До полного завершения здесь проведут ремонт фасадов, добавят скамеек и лавочек, высадят деревья. Основной этап программы "Моя улица" стартовал в Москве 10 апреля. Основные работы закончатся в августе–сентябре, большую часть из них предполагается завершить в июле. Благоустройство коснется 90 общественных пространств, включая 80 улиц, а также набережные, вылетные магистрали, въездные группы в город на МКАД. Кроме того, в столице появятся 49 новых парковых зон, а около 200 зданий получат архитектурно-художественную подсветку. Стартовала программа в 2015 году, реализовать ее планируется до 2019 года. В минувшем году реконструкции подверглись Новый Арбат, Тверская, Большая Якиманка, Воздвиженка, Лубянская и Кудринская площади, Никитский бульвар, Садовая-Триумфальная, Таганская и многие другие улицы.

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