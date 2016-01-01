Массовый мор чаек случился на берегу Таганрогского залива в Ростовской области (ВИДЕО)

Три человека погибли в ДТП на 59 км МКАД

Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  ДТП у хостинского тоннеля в Сочи

ДТП у хостинского тоннеля в Сочи

Автор:
Gabo1976
Дата публикации:
22:38
  • 13
  • 0

ДТП у хостинского тоннеля в городе Сочи. Есть ли пострадавшие неизвестно.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

12 0
22:21 | Max_019
На Алтуфьевском шоссе столкнулись 2 автомобиля
32 0
10.05 17:04 | stalker
Мемориал находится в плохом состоянии в станице Роговская Краснодарского края
31 0
30.04 11:54 | Мария Холина
Молодой человек душил обезьяну за непослушание в Олимпийском парке Сочи
55 0
19.04 01:58 | JapanSee
Час в пробке в Северо-западном тоннеле в Москве