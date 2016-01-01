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В Санкт-Петербурге сгорел автобус

Автор:
Pegas21
Дата публикации:
22:23
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В Питере в Приморском районе, на проезжей части, полностью сгорел автобус.

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Комментарии (0)

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