В аэропорту Уфа на неопределенный срок отложен рейс

Автор: Виктор Гончаров Дата публикации: 12.05 23:55

10

10 0

Аэропорт Уфа, народ бунтует, дети плачут, никто ничего не говорит! Туроператор молчит!