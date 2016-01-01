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Нестабильная погода ожидается сегодня в Москве

Автор:
Uwis
Дата публикации:
17:53
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В Москве сохранится практически первоапрельская погода: прохладно, облачно, возможен дождь.

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