Таймлапс изменения погоды на западе Москвы 12 мая

Автор: Алексей Александрович Дата публикации: 17:57

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Таймлапс изменения погоды на западе Москвы 12 мая. Резкая смена погоды за короткое время, от солнца к снегу и от снега к солнцу.