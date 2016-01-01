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Таймлапс изменения погоды на западе Москвы 12 мая

Автор:
Алексей Александрович
Дата публикации:
17:57
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Таймлапс изменения погоды на западе Москвы 12 мая. Резкая смена погоды за короткое время, от солнца к снегу и от снега к солнцу.

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