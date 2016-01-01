Выставку ретро-вагонов открыли на станции «Партизанская» в честь Дня рождения Московского метро

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 11:18

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13 мая на станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии, в честь Дня рождения Московского метро открылась уникальная выставка хозяйственных и ретро-поездов, она будет работать до 14 мая. Исторические вагоны московского метро, типов «Г», «Д», «Е», полностью восстановленные и отремонтированные, снова открыли свои двери для пассажиров. Также на выставке пассажиры смогли познакомиться с контактно-аккумуляторным электровозом «ВЭКА», который позволяет осуществлять маневры с подвижным составом различных модификаций без подачи напряжения, и старейшим вагоном-путеизмерителем «УМ5». Хозяйственные поезда, представленные на выставке, используются для ремонта и обслуживания пути, тоннельных сооружений, устройств электроснабжения, сигнализации и связи, монтажа оборудования. Служебные вагоны, как правило, выходят на работу ночью, поэтому не видны пассажирам. Здесь же были представлены снегоуборщик на базе автомобиля ГАЗ на железнодорожном ходу, мотовозы и дрезины различных моделей и другая ретро техника.