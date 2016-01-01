"Парад поездов" запустили на Кольцевой линии в честь Дня рождения Московского метро

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 11:19

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В честь Дня рождения Московского метрополитена, которому исполнится 82 года 15 мая, на Кольцевой линии пассажиры проедут не только на привычных поездах типа «Русич» - вместе с ними также будут курсировать и другие поезда, которые эксплуатируются в настоящее время на других линиях столичной подземки. В Параде принимает участие специальный «гость» с Сокольнической линии – Ретропоезд! На Кольцевой линии пассажиры увидят и прокатятся в следующих поездах: ЕЖ-3, 81-714/717 («Номерной»), 81-720/721 «Яуза», 81-740/741 «Русич», 81-760/761 "Ока" и новый поезд 81-765/766/767 "Москва". Большое количество гостей пришло на открытие "парада поездов", в их числе был начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов. Поезда будут ездить по Кольцевой линии 13 и 14 мая.