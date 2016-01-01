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На станции "Партизанская" Арбатско-Покровской линии метро проходит выставка ретро-вагонов и техники

Автор:
Uwis
Дата публикации:
11:19
  • 17
  • 0

На станции "Партизанская" Арбатско-Покровской линии метро проходит выставка ретро-вагонов и техники.

  • 17
  • 0

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