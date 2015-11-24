Свалка на Боровском шоссе у магазина "НАШ"

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Возле супермаркета "НАШ", который находится в Москве на Боровском шоссе, 47 км МКАД, образовалась свалка строительного мусора вперемежку с бытовыми отходами, глиной и землей. Приблизительное количество 50-80 самосвалов, может и больше. Единственная асфальтовая дорога от остановки на Боровском шоссе до супермаркета завалина горами мусора и подойти к магазину нет никакой возможности. От этой свалки во все стороны растекаются зловонные ручьи. Были направлены жалобы в Правительство Москвы и Госадмтехнадзор Москвы. От них пришли ответы, что они не знают, кто организовал свалку. Прошло 3 месяца, результатов нет, люди карабкаются по горам мусора, так как это была единственная асфальтированная дорога от остановок на Боровском шоссе до магазина " НАШ".