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Солнечное и тёплое утро в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:38
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В столице значительно потеплело и горожане отправились на прогулку.

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