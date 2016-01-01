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Бесконечный ремонт дороги на улице Обсерваторная в Ростове-на-Дону

Автор:
Анастасия Чупина
Дата публикации:
22:16
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Уже несколько лет улица Обсерваторная в Ростове-на-Дону отличается бесконечными ямами и ямочным ремонтом. Эта дорога очень удобна для въезда в Ростов из области. Так же, она ведёт к гипермаркетам Ашан и Леруа Мерлен. Но последний год ей пользоваться стало невозможно - ямы на пол колеса и их количество колоссально. На видео мы решились сократить путь и время, что не вышло. Дорога всего в 2 полосы, встречного и попутного направления. Дорожники наконец-то решили заняться ремонтом одной полосы. В итоге мы ехали по обочине, а полоса попутного движения превратилась в полосу встречного движения - согласно знакам и разметке. В связи с этим, скорость движения 20 км/ч и пыль, которая поднимается из-за обочины. Видимость упала до 10 метров. Стоящие на парковке машины были покрыты приличным слоем пыли. Дорога проходит вдоль посёлка Темерницкий. Жизнь людей в нём превращена в пылевой ад, из-за нескончаемого потока машин, даже ночью.

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