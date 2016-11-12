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Главная  /  Репортажи  /  Вот так в лужи кладут асфальт в городе Якутск Республики Саха (Якутия)

Вот так в лужи кладут асфальт в городе Якутск Республики Саха (Якутия)

Автор:
Андрей Кот
Дата публикации:
22:28
  • 4
  • 0

Вот так в лужи кладут асфальт в городе Якутск Республики Саха (Якутия).

  • 4
  • 0

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