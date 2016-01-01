"Петрович" в Санкт-Петербурге не пропускает скорую

Автор: maryeness Дата публикации: 00:09

9

9 0

Только что стала свидетелем, как скорая минут 5 с сиреной не могла проехать на вызов, так как доставка «Петровича» осуществляла разгрузку. Водитель в громкоговоритель попросил уступить дорогу, на что сотрудники «Петровича» предложили скорой объехать вокруг. Водитель сказал в громкоговоритель: «Я пока буду сдавать назад, человек умрет». Но это не подействовало. Санкт-Петербург, г. Пушкин, улица Малиновская, д. 15

9

9 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/185625

Только что стала свидетелем, как скорая минут 5 с сиреной не могла проехать на вызов, так как доставка «Петровича» осуществляла разгрузку. Водитель в громкоговоритель попросил уступить дорогу, на что сотрудники «Петровича» предложили скорой объехать вокруг. Водитель сказал в громкоговоритель: «Я пока буду сдавать назад, человек умрет». Но это не подействовало.Санкт-Петербург, г. Пушкин, улица Малиновская, д. 15