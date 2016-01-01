"Петрович" в Санкт-Петербурге не пропускает скорую
- Автор:
- maryeness
- Дата публикации:
- 00:09
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Только что стала свидетелем, как скорая минут 5 с сиреной не могла проехать на вызов, так как доставка «Петровича» осуществляла разгрузку. Водитель в громкоговоритель попросил уступить дорогу, на что сотрудники «Петровича» предложили скорой объехать вокруг. Водитель сказал в громкоговоритель: «Я пока буду сдавать назад, человек умрет». Но это не подействовало. Санкт-Петербург, г. Пушкин, улица Малиновская, д. 15Только что стала свидетелем, как скорая минут 5 с сиреной не могла проехать на вызов, так как доставка «Петровича» осуществляла разгрузку. Водитель в громкоговоритель попросил уступить дорогу, на что сотрудники «Петровича» предложили скорой объехать вокруг. Водитель сказал в громкоговоритель: «Я пока буду сдавать назад, человек умрет». Но это не подействовало.
Санкт-Петербург, г. Пушкин, улица Малиновская, д. 15
- 9
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