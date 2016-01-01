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Благоустройство тротуара на Минской улице на западе столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:29
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На западе Москвы на Минской улице рабочие готовят края тротуара к выкладке бордюра.

  • 11
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