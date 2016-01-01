Граффити с портретом писателя Ивана Тургенева на Остоженке
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 20:39
-
- 12
Портрет русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева появился на Остоженке в Москве. Теперь фасад дома № 37/7, строение 2 украшает граффити с русским писателем, автором произведений «Муму», «Ася», «Отцы и дети». В соседнем здании находится музей Тургенева. С 1840 по 1850 год в доме № 37 жила мать писателя Варвара Тургенева. Он часто бывал у нее в гостях. После смерти матери Тургенев жил в доме более двух месяцев.
- 12
Комментарии (0)