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Граффити с портретом писателя Ивана Тургенева на Остоженке

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:39
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Портрет русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева появился на Остоженке в Москве. Теперь фасад дома № 37/7, строение 2 украшает граффити с русским писателем, автором произведений «Муму», «Ася», «Отцы и дети». В соседнем здании находится музей Тургенева. С 1840 по 1850 год в доме № 37 жила мать писателя Варвара Тургенева. Он часто бывал у нее в гостях. После смерти матери Тургенев жил в доме более двух месяцев.

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