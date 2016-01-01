В Москве в парке «Сокольники» прошел праздник, посвященный 90-летнему юбилею Ленинградской области

Автор: Uwis Дата публикации: 20:46

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В Москве в парке «Сокольники» прошел праздник, посвященный 90-летнему юбилею Ленинградской области. На выставке-ярмарке, в которой приняли участие 45 предприятий сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности и 30 представителей народных ремесел Ленинградской области, можно было приобрести оригинальные товары народного потребления и продукты питания. На Фонтанной площади состоялся праздничный концерт, где выступили лучшие творческие коллективы Ленинградской области.