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В Новом Уренгое снова зима

Автор:
Serjio1987
Дата публикации:
01:20
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В Новом Уренгое снова зима и -10°С.

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